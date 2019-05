Austria, Kurz promette indagini serie per scoprire chi ha ordinato il video su Strache

Il governo di transizione austriaco condurrà un'indagine per stabilire tutte le circostanze del video dell'ex vice cancelliere Heinz-Christian Strache ed identificare chi ha orchestrato la trappola. Lo ha riferito oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

"Il primo e più importante argomento dei prossimi mesi sono l'investigazione e la trasparenza: abbiamo fatto in modo che il ministero dell'Interno e il ministero della Giustizia dispongano delle risorse necessarie per condurre un'inchiesta completa. Questo vale per tutti i reati ipotizzabili dal video. Riguarda anche l'origine di questo video e la comprensione di chi lo abbia ordinato, chi lo abbia finanziato", ha detto Kurz in una conferenza stampa presso la cancelleria a Vienna.

Secondo Kurz, presso il ministero dei Trasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia è stato deciso di istituire una commissione che controllerà il processo di approvazione dei contratti governativi, argomento affrontato nel video di Strache.

