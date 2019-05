Times: Theresa May si dimetterà per disaccordi su Brexit

Il primo ministro della Gran Bretagna Theresa May il 24 maggio annuncerà le sue dimissioni legate al disaccordo con il governo riguardo all’uscita del paese dall’UE. Lo dice il quotidiano The Times, riportando a fonti tra il consiglio dei ministri.

Secondo il quotidiano il premier britannico potrebbe abbandonare la sua carica dopo l’incontro con Graham Brady, presidente del 1922 Commitee, fissato per venerdì. Il 1922 Commitee riunisce i parlamentari Tory e determina la scelta o la sostituzione del leader del partito.

© Sputnik . Sergey Guneev Theresa May si rifiuta di discutere Brexit con i membri del parlamento britannico

Secondo la BBC e The Daily Tellegraph, molti dei sostenitori del primo ministro le hanno negato il loro sostegno dopo che lei martedì ha promesso ai deputati che potranno votare per un secondo referendum Brexit nel caso in cui saranno a favore di un accordo con l’UE. Questa promessa di Theresa May avrebbe lasciato alcuni ministri indignati in quanto durante la seduta del consiglio dei ministri dedicata alla questione Brexit questa possibilità non era stata approvata.

Alcuni ministri, tra cui il ministro degli Interni Sajid Javid, il ministro degli Esteri Jeremy Hunt, il segretario di stato per la Scozia David Mundell, hanno cercato di spiegare personalmente la propria posizione a May, chiedendo di incontrarla mercoledì sera, ma hanno ricevuto un rifiuto. In serata è stata Andrea Leadsom, leader della Camera dei Comuni e di fatto rappresentante del primo ministro, a parlare delle sue dimissioni per via del disaccordo del governo sul “divorzio” dall’Unione Europea.