Chi vuole un altro pezzo di Serbia?

Le comunità di albanesi in Serbia meridionale vogliono avere gli stessi diritti "dei serbi del Kosovo del nord" di partecipare ai negoziati sul Kosovo e in generale di unirsi a esso. Questa volta hanno chiesto il sostegno del Congresso e del Dipartimento di Stato USA.

Una settimana fa, i rappresentanti della comunità albanese del sud della Serbia, dove si trovano le comunità di Bujanovac, Presevo e Medvedja, con una percentuale significativa di popolazione albanese, hanno visitato il Congresso americano su invito di Washington. La delegazione includeva il capo della provincia di Bujanovac Shaip Kamberi, il leader del Partito Democratico degli Albanesi (DPA) Ragmi Mustafa e Ardita Sinani del Partito di Azione Democratica (PDD), che rappresentava anche gli interessi della minoranza albanese in Serbia.

Il 20 maggio, alcuni giorni dopo il ritorno dal viaggio all'estero, Shaip Kamberi ha detto il 20 maggio che unirsi al Kosovo sarebbe la soluzione migliore per la Serbia meridionale, e la cosiddetta Valle di Presevo dovrebbe avere l'opportunità di partecipare al dialogo tra Belgrado e Pristina.

Nel suo commento a Sputnik, il presidente della comunità di Bujanovac, afferma che la sua "delegazione di Washington" di albanesi serbi è stata in grado di discutere i loro problemi con alti rappresentanti dell'amministrazione americana responsabile per i Balcani.

"Abbiamo visitato il Dipartimento di Stato, il Congresso e il Senato, abbiamo parlato dei nostri problemi e abbiamo chiesto di portare la questione della Valle di Presevo ai negoziati tra Belgrado e Pristina, perché crediamo che senza la soluzione di questo problema l'accordo tra di loro sarebbe incompleto. E la questione della sicurezza nei Balcani occidentali non può essere conclusa senza risolvere il nostro problema ", ha detto Shaip Kamberi.

Ricorda che Pristina ha adottato una nuova piattaforma negoziale (l'8 marzo il parlamento della repubblica del Kosovo autoproclamata ha adottato una piattaforma negoziale con Belgrado, totalmente inaccettabile per le disposizioni della Serbia), sulla base della quale Pristina intende chiedere la "reciprocità" da Belgrado nel dare agli albanesi nel sud della Serbia gli stessi diritti dei serbi nel nord del Kosovo. Alla domanda su quali particolari diritti i serbi del Kosovo avrebbero, che non hanno gli albanesi serbi, l'interlocutore di Sputnik ha risposto "il diritto dei serbi di entrare nella polizia, negli organi giudiziari, al governo e di accedere ad altre istituzioni statali" (agli albanesi in Serbia non è proibito lavorare negli organi statali, altrimenti lo stesso Kamberi non potrebbe essere il capo del municipio serbo).

Kamberi ha ripetuto a Sputnik che gli albanesi della Valle di Presevo vogliono partecipare ai negoziati, e che non sanno se i loro desideri si realizzeranno, perché dipende dalla posizione di Belgrado e Pristina e "se si arriverà a uno scambio di territori" (presumibilmente lui vede il seguente schema: il Kosovo serbo del nord in cambio del sud della Serbia relativamente "albanese"). Ammette che non c'è consenso su questo punto nel Kosovo stesso e l'opinione ufficiale di Belgrado su questa possibilità non è chiara. Alla domanda su cosa pensino gli americani di questo, con il quale ha parlato a Washington, il capo della provincia di Bujanovac risponde:

“Loro hanno raccolto tutti i dati necessari e adesso aspettiamo una loro reazione”

L'analista politica Jelena Vukoicic è convinta che le visite americane degli albanesi serbi non siano altro che un altro modo per avere un ulteriore effetto convincente su Belgrado e che nulla di grave arriverà in questa storia:

"Naturalmente, non avrebbero mai rifiutato uno scenario del genere, le loro ambizioni nei confronti dei" loro "territori, che, a loro avviso, dovrebbero diventare parte della Grande Albania, non conoscono limiti. Tuttavia, credo che i loro leader politici comprendano che coloro che hanno permesso loro di creare uno "stato del Kosovo" non li sosterranno nella creazione della loro superpotenza albanese ideale. Tutto questo viene fatto solo per fare pressione sulla Serbia e costringerla ad abbandonare il Kosovo e la Metohija", spiega l’analista a Sputnik.

Vukoicic nota che i tentativi d'imporre un nuovo scenario a Belgrado, che implica un'ulteriore riduzione del suo territorio, non verranno accolti entusiasticamente né a Washington né a Bruxelles.

"Perché cosa potrebbe significare? Cosa darebbe il via libera agli albanesi di fare a pezzi gli stati balcanici? Tutti capiscono che loro stessi non possono farlo, perché non hanno abbastanza forza per questo, semplicemente non hanno un meccanismo sufficientemente potente per questo. Loro e il Kosovo non ci sarebbero se non ci fosse stato alcun bombardamento della NATO. Non credo davvero che la NATO per il bene della "Grande Albania" sia pronta a iniziare una guerra contro Serbia, Grecia, Montenegro. Questa è solo fantascienza! Anche se credo che la loro retorica possa godere del sostegno di una certa parte dell'amministrazione americana, che lo userebbe per ottenere la massima pressione sulla Serbia", conclude l'esperto.