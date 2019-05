Kosovo vuole imporre dazio del 100% sulle merci provenienti dall'Albania

Lo stato autoproclamato del Kosovo sta valutando la possibilità d'imporre dazi commerciali del 100% sui prodotti della vicina Albania se Tirana non scenderà a compromessi con Pristina. Questo è stato segnalato mercoledì da Blic.

Secondo la testata, i kosovari hanno fatto un ultimatum a Tirana: se entro due mesi non saranno abolite le restrizioni sulla vendita della birra, delle patate e della farina del Kosovo in Albania, Pristina imporrà il 100% dei dazi su tutti i beni prodotti in Albania.

"Se l'Albania non rimuoverà gli ostacoli all'importazione di farina, birra e patate nei prossimi due mesi, il governo del Kosovo introdurrà misure simmetriche nelle sue relazioni commerciali con l'Albania, annunciando il 100% dei dazi sulle merci albanesi", citano Nikolina Yaka, capo della Camera di Commercio dell'Albania.

La pubblicazione afferma che lo sviluppo delle relazioni commerciali tra albanesi in Kosovo e albanesi in Albania si è evoluto a favore di Tirana. Al momento l'Albania si trova al secondo posto dopo la Serbia sulle restrizioni alle merci provenienti dal Kosovo.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky Conte: Kosovo revochi dazi sui prodotti serbi

Il 21 novembre, il Kosovo ha imposto dazi doganali del 100% sulle merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha tenuto riunioni di emergenza con gli ambasciatori di Russia, Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, nonché una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza del paese. Da parte sua, il primo ministro della Bosnia ed Erzegovina, Denis Zvizdich, ha dichiarato che tale decisione del Kosovo è sbagliata e che viola l'Accordo centro europeo di libero scambio (CEFTA). La decisione di Pristina ha anche provocato le proteste della popolazione serba nel nord della provincia.