Ambasciatore venezuelano a Mosca smentisce piani per creare base militare russa

L'ambasciatore del Venezuela nella Federazione Russa Carlos Rafael Faria Tortosa ha smentito la notizia relativa ai piani per creare una base militare russa nel Paese sudamericano.

"Lo sentiamo da altri media, non so da dove prendano queste informazioni", ha detto il diplomatico in una conferenza stampa oggi.

Ha rilevato che il Venezuela e la Russia hanno dato vita alla cooperazione in molti settori, compreso quello militare.

"Quello che vediamo, gli aerei che volano lì, fa parte di questa cooperazione, che è stata approvata diversi anni fa. Continuerà, nessuno ha mai parlato, almeno nel nostro governo e nel governo russo, del dispiegamento di basi militari in Venezuela", ha dichiarato l'ambasciatore.

All'inizio di aprile il vice ministro degli Esteri del Venezuela Ivan Gil aveva dichiarato di non escludere l'arrivo di nuove missioni militari russe all'interno degli accordi esistenti sulla cooperazione tecnico-militare bilaterale.

Allo stesso tempo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha chiarito che i militari russi si trovano legalmente in Venezuela e si occupano della manutenzione degli equipaggiamenti che sono stati consegnati a Caracas in base ad un relativo accordo intergovernativo.