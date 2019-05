Maduro intende dedicare la sua vita al popolo

“Ti ricordi come il 4 agosto dell’anno scorso hanno cercato di uccidermi con un drone con esplosivi? Chi mi ha difeso? Il cielo, il nostro Dio. Mi ha permesso di vivere per qualcosa, e so perché – per dedicare tutta la mia vita alla felicità del nostro popolo, alla prosperità del nostro paese”, ha detto Maduro, il cui discorso ai suoi sostenitori è stato trasmesso su Twitter.

Secondo le autorità venezuelane, l’attentato ha avuto luogo il 4 agosto, quando il presidente stava partecipando a una parata militare nella capitale del paese, Caracas. La scatola presidenziale è stata colpita da un’esplosione causata da due droni carichi di bombe, lasciando Maduro illeso ma diversi soldati feriti.

© AFP 2019 / Juan Barreto Maduro propone elezioni anticipate

Il Venezuela è precipitato in gravi disordini dal gennaio di quest’anno, dopo che il leader dell’opposizione sostenuta dagli Stati Uniti Juan Guaido si è proclamato “presidente ad interim”. La sua candidatura è riconosciuta dalla maggior parte dei paesi dell’America Latina e da molti stati dell’Unione Europea. Maduro accusa gli Stati Uniti di cercare di orchestrare un colpo di stato per installare Guaido come marionetta e prendere il controllo delle risorse naturali del Venezuela.

Le tensioni in Venezuela ha raggiunto un nuovo picco a fine aprile dopo che l’opposizione venezuelana ha iniziato un nuovo tentativo di colpo di stato per estromettere Maduro, che non è riuscito.