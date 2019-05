Ministro Esteri spagnolo: per sopravvivere l’Europa deve cambiare

L’attuale ministro degli Esteri del Regno di Spagna Josep Borrell ritiene che l’Europa debba cambiare per continuare a esistere. Borrell, candidato del Partito Socialista Operaio Spagnolo alle elezioni europee parlamentari, lo ha detto in un’intervista al giornale El Mundo lunedì.

“Cresce la consapevolezza che l’Europa non può continuare a funzionare come (accadeva ndr) prima di questo momento. Deve cambiare per sopravvivere”, ha detto Borrell. Secondo lui “l’Europa è in stato di necessità come non mai, ma è esposta a minacce”.

“Sono insorti molti nemici: (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump, (il primo ministro ungherese Viktor) Orban, (il vice premier e ministro degli Interni Matteo) Salvini, la Cina, (il presidente della Russia Vladimir) Putin, la Brexit”, afferma il ministro.

Tuttavia, sostiene Borrell, l’Europa “può trasformare questi rischi in opportunità”. “Forse Trump attaccando il salvo attivo tedesco spingerà la Germania a cambiare il proprio modello economico”, ha notato il diplomatico. “È possibile che Putin ci faccia cambiare la nostra politica di difesa”, “magari la Brexit ci farà muovere più velocemente verso un’unione politica, forse Salvini e Orban ci faranno avere un atteggiamento serio in campo della tutela dei diritti fondamentali”, ha dichiarato Borrell.

Le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 23 e il 26 maggio in tutti i paesi dell’Unione Europea, in cui le date varieranno in relazione alle leggi di ogni singolo paese. Il partito vincitore avrà il diritto di nominare il capo della Commissione Europea.