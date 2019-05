Arabia Saudita stanzia $250 milioni per il Sudan

Secondo lui, questo contributo fa parte dell'aiuto promesso dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti (UAE) per $ 3 miliardi. Secondo l'agenzia, il ministro delle Finanze del regno Mohammed bin Abdullah al-Jadaan ha affermato che questo deposito rafforzerà la situazione economica e finanziaria in Sudan, in particolare il tasso di cambio della sterlina sudanese, che dovrebbe incidere positivamente sulle condizioni di vita dei cittadini sudanesi.

Il 21 aprile si è appreso che le autorità dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti avrebbero fornito sostegno al popolo del Sudan per un importo totale di 3 miliardi di dollari. Secondo il canale televisivo Al-Hadas, 500 milioni di dollari Riad e Abu Dhabi saranno trasferiti come deposito per sostenere la valuta sudanese nella Banca centrale del Sudan.

Si prevede inoltre di fornire cibo, carburante e beni di prima necessità per $2,5 miliardi. Il 28 aprile, come riportato dall'Agenzia di informazione degli Emirati Arabi Uniti, il Fondo di sviluppo di Abu Dhabi ha firmato un accordo con la Banca centrale sudanese per contribuire con 250 milioni di dollari per aumentare la liquidità e rafforzare la posizione finanziaria del Sudan.

L'11 aprile, dopo molti mesi di protesta contro lo sfondo della situazione difficile economica del paese, l'esercito ha rimosso dal potere il presidente Omar al-Bashir, che ha governato il Sudan per 30 anni, creando un Consiglio militare transitorio.