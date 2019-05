Donald Tusk sosterrà opposizione polacca alle elezioni al parlamento Europeo

Tusk questo sabato parteciperà alla "marcia europea" a Varsavia.

"Come padre e nonno, devo dirvi una cosa: non potete lasciare il destino dei nostri figli e nipoti nelle loro mani", ha detto Tusk, parlando del partito al governo in Polonia, Diritto e Giustizia. "I nostri figli e nipoti non ci perdoneranno per questo", ha aggiunto.

"Abbandonate i dubbi e la paura, non c'è motivo di temere: noi siamo semplicemente di più, andiamo domenica e scegliamo la Polonia e l'Europa, quei grandi valori che oggi stanno insieme", ha detto Tusk.

Il PE è l'unica istituzione UE che viene eletta. Dal 23 al 26 maggio si terranno le regolari elezioni parlamentari negli Stati membri dell'UE. I cittadini dell’Unione Europea dovranno eleggere 705 membri del Parlamento europeo, senza prendere in considerazione i mandati dei deputati della Gran Bretagna, che stanno abbandonando l’Unione.