Austria: si scioglie la coalizione di governo dopo lo scandalo con il vice cancelliere

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz non intende mantenere la coalizione di governo dopo il recente scandalo che ha travolto il vice-cancelliere del paese Heinz-Christian Strache. Kurz ha in programma di annunciare le elezioni parlamentari, riferisce l'APA il 18 maggio.

Lo stesso giorno, Strache ha riferì di aver chiesto a Kurz le proprie dimissioni. Il vice cancelliere è stato sospettato di aver contattato l’imprenditrice russa Alena Makarova nel 2017 a Ibiza e di aver discusso con lei dell'assistenza alle elezioni parlamentari in cambio di un lucroso contratto. Un video di questo incontro è stata resa disponibile come prova per le edizioni tedesche di Spiegel e Sueddeutsche Zeitung.

Si noti che la conversazione di Strache (leader del Partito della libertà austriaco) e la donna russa ha avuto luogo quando il politico non era ancora vice-cancelliere. Nel video è evidente che tutti i partecipanti alla riunione erano ubriachi.

I pubblici ministeri austriaci hanno avviato delle indagini.