Guardian: la questione russa divide la coalizione di nazionalisti europei

Sabato a Milano, il ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, ha in programma di riunire i nazionalisti di tutta Europa. Così, spera di dimostrare che di essere in grado di unire le forze di estrema destra del continente alla vigilia delle elezioni al Parlamento europeo, scrive The Guardian.

Secondo la pubblicazione, negli ultimi anni nell'UE si è registrato un aumento dei partiti populisti. Tutti esprimono lo stesso messaggio sull'identità nazionale in via di estinzione, sul pericolo dell’immigrazione e sul rafforzamento della sovranità statale. Ma c'è una questione che "divide" l'estrema destra europea: la Russia.

Per molti partiti populisti nel continente, il sostegno della Russia è "un naturale effetto collaterale del loro anti-americanismo e euroscetticismo". Molti di loro sono anche colpiti dal fatto che il Cremlino presti particolare attenzione ai valori tradizionali. Erroneamente, considerano Vladimir Putin un "leader etno-nazionalista". Inoltre, secondo The Guardian, ci sono voci che indicano che Mosca "sponsorizzi segretamente" i partiti di estrema destra.

© AP Photo / Emilio Morenatti Le ragioni dei populisti sull’immigrazione, esce libro di Daniele Scalea

La pubblicazione rileva che Salvini ha ripetutamente lodato Putin e si è addirittura presentato a una riunione del Parlamento europeo in una maglietta con l'immagine del presidente russo. Il leader del Partito nazionale dell'unificazione, Marine Le Pen, che ha aderito al blocco del ministro italiano, ha definito legale l'adesione della Crimea alla Russia, ha affermato di "aver ottenuto un prestito da una banca russa" e di essersi vista con il capo del Cremlino prima delle elezioni presidenziali del 2017 in Francia .

I nazionalisti di altri paesi, specialmente in Scandinavia e nelle repubbliche baltiche, hanno un'opinione diversa sulla Russia. Considerano il paese "una minaccia strategica che deve essere contrastata in modo aggressivo".

"Siamo molto preoccupati per l'aggressione russa. Un orso ferito è pericoloso", ha detto il rappresentante del Partito popolare danese, eurodeputato, all'ultimo incontro della coalizione nazionalista a Milano. Si è recato in Italia per unirsi al blocco Salvini, ma ha chiarito di non avere tempo per la "politica pro-russa" del suo nuovo alleato, nota The Guardian.

Forse il più grande segmento di eurodeputati nazionalisti, che probabilmente non aderiranno all'alleanza formale a causa della Russia, sono rappresentanti del partito polacco Diritto e giustizia (IPR). Durante una visita a Varsavia, Salvini ha cercato di ottenere una buona disposizione del presidente dell'IPR, Jaroslaw Kaczynski, ma i polacchi difficilmente si uniranno alla sua coalizione, secondo la pubblicazione.

Secondo lui, Kaczynski è scettico nei confronti di una stretta collaborazione con qualsiasi politico filo-russo, incluso il primo ministro ungherese Viktor Orban. Quest'ultimo può anche unirsi all'Alleanza Salvini se, dopo le elezioni al Parlamento europeo, il suo partito Fides verrà espulso dal Partito popolare europeo di centro-destra.

In precedenza, in un'intervista al Guardian, Radoslav Vogel, consigliere politico di Kaczynski, ha affermato che Varsavia e Budapest hanno una posizione comune sulla politica migratoria o sul futuro corso dell'UE. Ma, secondo lui, la parte polacca non ha mai nascosto di non approvare l'atteggiamento dell'Ungheria nei confronti della Russia e di Putin.

Vogel ha anche escluso l'interazione dell’IPR con Le Pen: "Non solo perché è finanziato dalla Russia. Lei è molto più a destra nelle questioni sociali. Ha visioni troppo estreme per collaborare con lei. "

Il Partito popolare conservatore dell'Estonia (EKRE), che è membro del governo, intende entrare a far parte del blocco Salvini, ma allo stesso tempo è decisamente lontano dalle posizioni anti-russe. Il rappresentante di EKRE, Jaak Madison, che sta per diventare membro del Parlamento europeo, ha promesso di saperne di più sul prestito russo di Le Pen.

"Non l'ho ancora incontrata per farle questa domanda. All'incontro, avrò l'opportunità di chiedere: "Hai avuto un prestito, e se sì, lo hai restituito?" Se avremo le prove che il prestito è stato ripagato allora tutto è in ordine", ha detto Madison.

Secondo lui, sarebbe meglio se ogni membro dell'alleanza aderisca a un suo parere. "Comprendiamo la loro posizione (partiti nazionalisti filo-russi dell'UE). Il 25% dei russi non vive nei loro paesi e non hanno avuto 50 anni di occupazione ", ha detto Madison.

© AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND Cosa bisogna aspettarsi da “populisti d’Europa” nell’UE?

Tuttavia, i rappresentanti di altri partiti estoni hanno criticato EKRE per aver invitato Le Pen al parlamento. Il riavvicinamento con un politico considerato pro-russo può diventare pericoloso nelle elezioni per i nazionalisti in un paese "dove sono molto diffidenti nei confronti della Russia".

Secondo Vystisen, c'è un lavoro coordinato per assicurare che il manifesto del blocco di Salvini sia il più "vago" possibile e non scoraggi i potenziali partecipanti. Crede che sarebbe meglio escludere completamente qualsiasi menzione della Russia. "Abbiamo convenuto che è molto importante che i paesi partecipanti sviluppino autonomamente la loro politica estera", ha sottolineato il politico danese.