Dublino giudica negativamente il fallimento del dialogo tra tories e laburisti sulla Brexit

Il fallimento dei negoziati tra i conservatori e laburisti britannici sulle condizioni di uscita del Regno Unito dalla UE è stato un evento molto serio e negativo. Questa valutazione è stata espressa sul canale della tv irlandese RTE dal capo del governo Leo Varadkar.

"Il fallimento dei negoziati tra i principali partiti britannici per ottenere la maggioranza in Parlamento sulla questione della Brexit è uno sviluppo grave e negativo", ha detto Varadkar. "Questo ci ha ricordato che la Brexit non è scomparsa, inoltre lo scenario di uscita senza un accordo in ottobre è una prospettiva molto reale", ha aggiunto il premier irlandese.

Secondo Varadkar, "i leader degli Stati membri dell'UE dopo le prossime elezioni dell'Europarlamento si riuniranno per discutere la situazione della Brexit e concordare ulteriori passi". "Ci sono ancora probabilità che l'accordo sulla Brexit venga ratificato da Westminster", ha aggiunto Varadkar.

Oggi il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha annunciato il fallimento dei negoziati con i conservatori sull'accordo della Brexit con l'Unione Europea.