Trump nega piano per l’invio di 120.000 truppe per contrastare l’Iran

Il presidente Donald Trump ha respinto oggi un rapporto secondo cui sta considerando l'invio di 120.000 soldati per contrastare l'Iran, ma non ha escluso l'invio di "molti più" soldati in futuro.

"Penso che sia una notizia falsa", ha detto Trump sul rapporto del New York Times secondo cui la Casa Bianca sta considerando un piano per inviare 120.000 soldati nella regione come parte di una campagna di pressione contro il governo iraniano.

"Ora, dovrei farlo? Assolutamente. Ma non abbiamo fatto piani per quello", ha detto Trump ai giornalisti. "Speriamo di non doverlo pianificare, se lo faremo invieremo molte più truppe".

Il Pentagono ha già inviato una nave portaerei e bombardieri nucleari nella regione negli ultimi giorni.