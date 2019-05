Russia-Usa, Lavrov: Speranza è che relazioni bilaterali possano migliorare

”Siamo felici di darvi il benvenuto a Sochi. Ci siamo incontrati di recente, il 6 maggio, in Finlandia, a margine del Consiglio Artico, e abbiamo avuto un produttivo scambio di opinioni su questioni internazionali urgenti e su una serie di questioni bilaterali. Spero che oggi saremo in grado di continuare la discussione e di renderla ancora più dettagliata. Spero che saremo in grado di formulare suggerimenti specifici per togliere le relazioni russo-americane dall’attuale stato in cui si trovano”, ha detto Lavrov.

Il ministro degli esteri russo ha detto che ci sono molte questioni problematiche nelle relazioni russo-americane che devono essere affrontate sia con misure urgenti che con misure sistematiche a lungo termine.

