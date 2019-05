Pompeo valuta possibilità di accordo con la Russia su controllo armamenti

La Russia e gli Stati Uniti potrebbero trovare punti d’incontro sulla questione del controllo degli armamenti, sulla non proliferazione delle armi nucleari e sulla prevenzione dei conflitti regionali, ha dichiarato il segretario di stato USA Mike Pompeo.

“Come lei ha detto, tra di noi ci sono disaccordi negli approcci e ogni paese difenderà i propri interessi. Spero che potremo trovare dei punti di convergenza nei nostri interessi. Questo senza dubbio aiuterà a costruire delle relazioni più solide, perlomeno, su tali questioni concrete. Ho visto da solo come nei nostri approcci comuni nell’antiterrorismo, siamo riusciti a salvare le vite di americani, siamo riusciti a salvare le vite dei russi e come siamo riusciti a portare avanti un lavoro corretto, onesto e sincero”, ha detto Pompeo, nel suo discorso di apertura all’incontro con il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

“E penso che su tali questioni, come il controllo degli armamenti e la non proliferazione delle armi nucleari… parleremo anche di alcune questioni regionali e sull’antiterrorismo, penso che ci sono sfere nelle quali possiamo mettere insieme le nostre squadre e iniziare a stabilire un principio di comprensione reciproca. Inoltre ritengo che possiamo impostare il nostro dialogo sul tema della sicurezza strategica, e di questo abbiamo parlato con lei in Finlandia”, ha detto Pompeo.

LEGGI ANCHE: Pompeo: in Russia per sondare cooperazione su Siria e Afghanistan e parlare di Venezuela