Colloqui a Bruxelles tra Mogherini e Pompeo: focus su Venezuela

Il capo della diplomazia UE Federica Mogherini ha comunicato di aver discusso la situazione in Venezuela con il segretario di Stato americano Mike Pompeo oggi a Bruxelles, dopo aver esposto le proposte e le idee per una risoluzione pacifica della crisi.

"Sì, abbiamo discusso della situazione in Venezuela con il segretario di Stato Pompeo oggi. L'ho informato dei risultati dell'incontro del gruppo di contatto internazionale, principalmente sull'aspetto politico, gli ho spiegato quello che abbiamo discusso, idee e opzioni specifiche, per una soluzione pacifica e democratica della crisi", ha detto la Mogherini ai giornalisti.

In Venezuela dallo scorso 21 gennaio sono esplose le proteste contro il presidente Nicolas Maduro poco dopo il suo insediamento per un nuovo mandato. Juan Guaidò, presidente dell'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dall'opposizione, si è autoproclamato capo di Stato ad interim. Diversi Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno riconosciuto legittima l'autoproclamazione di Guaidò. A sua volta Maduro ha definito il presidente del parlamento un fantoccio nelle mani degli Stati Uniti. La Russia, la Cina, la Turchia e diversi altri Paesi hanno ribadito il sostegno a Maduro come presidente legittimo dello Stato venezuelano. Per Mosca "l'autorità presidenziale" di Guaidò è inesistente.