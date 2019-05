Secondo indiscrezioni dei media Trump vorrebbe incontro con Putin

A sua volta un altro media russo RBK è venuto a conoscenza della proposta statunitense per organizzare i colloqui tra i due presidenti a margine del vertice del G20 nella città giapponese di Osaka, in programma per la fine di giugno.

In precedenza il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva paventato la possibilità di un incontro tra Trump e Putin in un commento per Sputnik. Secondo il diplomatico, la questione potrebbe emergere durante la visita del segretario di Stato Mike Pompeo a Sochi il 14 maggio.

Ha notato che la parte americana aveva precedentemente "cancellato gli accordi raggiunti e cambiato i suoi piani": pertanto il viceministro ha invitato alla prudenza.

L'ultima volta che Putin e Trump hanno avuto colloqui è stato il 3 maggio in una conversazione telefonica: i due leader hanno parlato per quasi un'ora e mezza. Il Cremlino ha notato che la conversazione è avvenuta su iniziativa di Washington. L'ultimo incontro personale dei presidenti si è svolto lo scorso luglio ad Helsinki.