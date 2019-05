Elezioni presidenziali in Lituania: si passa al secondo turno

In Lituania ci sarà un secondo turno delle elezioni in quanto nessuno dei candidati al primo turno ha raggiunto il 51% dei voti.

Secondo i dati della Commissione Elettorale, dopo lo scrutinio effettuato in 1586 dei 1972 seggi del paese, al secondo turno parteciperanno l’economista Gitanas Nausėda (che ha ottenuto il 31,52% dei voti) e l’ex ministro delle finanze Ingrida Šimonytė (26,76%). L’attuale primo ministro Saulius Skvernelis invece occupa il terzo posto con il 22,24% dei voti.

Secondo le leggi lituane per vincere al primo turno delle elezioni presidenziali è necessario ottenere almeno il 51% dei voti degli elettori. Se questo non accade si passa al secondo turno, a cui partecipano i candidati che occupano il primo e il secondo posto. Il secondo turno ha luogo due settimane dopo il primo, in questo caso il 26 maggio.

Il mandato del Presidente in Lituania dura 5 anni.