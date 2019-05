Nord Macedonia, Pendarovski: NATO e UE saranno le mie priorità

"Come presidente farò tutti gli sforzi diplomatici per completare il processo della nostra piena adesione alla NATO e insisterò affinché le migliori menti del paese, indipendentemente dalla loro appartenenza, partecipino ai negoziati per l’ingresso nell'UE", ha dichiarato Pendarovski.

Pendarovski ha vinto le elezioni presidenziali nordmacedoni dello scorso 5 maggio con l'Unione Socialdemocratica (SDSM) ottenendo il 51,66% dei voti.

Il 3 aprile, il rappresentate permanente degli Stati Uniti presso la NATO Kay Bailey Hutchinson ha dichiarato che Washington spera che la Macedonia del Nord diventi membro della NATO il prossimo autunno.

In precedenza, l’adesione della Macedonia alla NATO era stata bloccata dalla Grecia, promettendo di sbloccarla se il paese avesse cambiato nome per distinguersi dall’omonima regione greca. Nel settembre 2018, in Macedonia, si è tenuto un referendum per cambiare il nome del paese in Macedonia del Nord e l'8 febbraio il parlamento greco ha approvato la sua adesione all'alleanza. Quattro giorni dopo, la Repubblica di Macedonia ha cambiato ufficialmente il suo nome in Macedonia del Nord.