Il partito Brexit di Nigel Farage supera i conservatori secondo un sondaggio

Secondo il sondaggio, il 20% degli intervistati sostiene la forza politica guidata dal padre della Brexit, mentre solo il 19% è disposto a votare per i Tories.

Il partito Brexit, guidato dal leader dell'euroscetticismo britannico Nigel Farage, per la prima volta ha superato il Partito Conservatore in termini di popolarità. Emerge dai risultati di un sondaggio condotto da ComRes e pubblicato sul giornale della domenica Sunday Telegraph.

In base a questi risultati, il 20% degli intervistati sostiene il movimento politico fondato da Farage, mentre solo il 19% voterebbe i conservatori: questo dato sarebbe il peggior risultato dell'intera storia dei Tories, se le elezioni politiche del Regno Unito si svolgessero ora, e non nel 2022 come previsto.

I laburisti sono in testa al sondaggio con il 27% di preferenze, mentre i liberaldemocratici europeisti sono la quarta forza politica con il 14%.

In base a questi risultati il Partito Laburista otterrebbe la maggioranza relativa con 316 seggialla Camera dei Comuni, mentre il suo leader Jeremy Corbyn otterrebbe l'incarico di primo ministro.