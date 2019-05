Tusk stima probabilità di annullamento della Brexit

Il presidente del Consiglio d'Europa Donald Tusk ritiene che ci sia ancora una possibilità di impedire al Regno Unito di lasciare l'Unione Europea. Ha espresso questa opinione in un'intervista al quotidiano La Vanguardia.

"Oggi, secondo me, ci sono dal 20 al 30% di possibilità che la Brexit non si verifichi", ha detto Tusk, aggiungendo che non è così poco. "Con il passare dei mesi sta diventando sempre più chiaro che l'uscita del Regno Unito dalla UE sarà diversa da come l'avevano pensata i promotori della Brexit, non vedo alcun motivo per mollare", ha rilevato Tusk.

"La scadenza per la Brexit è fissata ad ottobre, ma insisterò a non chiudere la questione dei tempi", ha detto. "Per quanto riguarda la Brexit, non c'è fretta." Tusk ha inoltre espresso l'opinione che il cosiddetto modello UE è diverso dal modello statunitense.

"Gli Stati Uniti d'Europa non saranno mai come l'America", ritiene Tusk.