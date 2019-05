Tokyo ribadisce le condizioni per firmare l'accordo di pace con la Russia

Un trattato di pace con la Russia deve soddisfare le richieste di entrambi i Paesi, altrimenti non potrà essere ratificato, ha dichiarato il ministro degli Esteri Taro Kono al suo ritorno in Giappone.

"Dal momento che l'accordo non può essere ratificato, se i Parlamenti di entrambe le parti non lo accettano, dobbiamo considerare diverse configurazioni e promuovere negoziati in modo che entrambe le parti possano rimanere soddisfatte dell'accordo," il canale televisivo NHK riporta le parole del capo della diplomazia di Tokyo pronunciate al suo ritorno dalla Russia in un intervento all'isola di Hokkaido.

Kono ha inoltre aggiunto che intende "promuovere i negoziati il prima possibile".