Da autorità USA diniego dei visti a diplomatici russi per conferenza su disarmo all'ONU

A diversi diplomatici russi, che avrebbero dovuto prendere parte ai lavori della terza commissione preparatoria per la conferenza dei Paesi firmatari del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari a New York, sono stati negati i visti dalle autorità statunitensi, ha denunciato Vladimir Ermakov, capo della delegazione russa e direttore del dipartimento di non proliferazione e controllo degli armamenti presso il ministero degli Esteri russo.