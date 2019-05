La seconda guerra mondiale continua ad influenzare il mondo moderno, osserva lo storico francese Philippe Fabri nelle pagine di Atlantico. Le sue vittime e i suoi crimini continuano a definire gli standard delle relazioni internazionali e l'equilibrio delle forze sulla scena mondiale non è cambiato molto dal 1945, spiega l'esperto. Per quanto riguarda l'Europa, non ha ancora affrontato gli infortuni post-bellici che riguardano le sue politiche, anche a livello inconscio, osserva lo storico.

Come lo storico francese Philippe Fabry fa notare sulle pagine di Atlantico, la seconda guerra mondiale fu un conflitto che segnò l'inizio dell'ordine mondiale che esiste fino ad oggi: qualcosa che viene solitamente ricordato in tempi di crisi per questo ordine mondiale. Le vittime e i crimini di questa guerra servono ancora come uno standard di crudeltà e incoraggiano i paesi ad aderire ai principi della moralità nelle relazioni internazionali.

Questi rapporti sono anche governati da strutture nate anche in seguito alla Seconda Guerra Mondiale: l'ONU e il suo Consiglio di sicurezza, i cui membri permanenti sono ancora i vincitori di quella guerra guidata dagli Stati Uniti. La caduta dell'URSS ha contribuito solo al rafforzamento della posizione dominante degli Stati Uniti, e anche se oggi il dominio americano è sfidato dalla Russia, dalla Cina e da un numero crescente di paesi europei, non sono ancora riusciti a scuotere l'ordine mondiale esistente.

Per quanto riguarda la Francia, l'influenza della seconda guerra mondiale su questo paese è stata fondamentale tanto quanto sulle relazioni internazionali, sottolinea Fabri. La liberazione della Francia ha segnato un nuovo inizio dopo la distruzione del precedente regime politico e le prove che l'occupazione ha portato per il popolo e l'atmosfera della guerra civile. Il paese sognava di trovare un'alternativa al sistema politico della Terza Repubblica, a differenza della Gran Bretagna, dove la tradizione politica è continuata dopo la guerra.

Come nota lo storico, i francesi hanno cercato di creare un sistema che combina comunismo e capitalismo, che alla fine ha portato corporazioni a controllare l'economia del paese. L'eredità delle misure adottate immediatamente dopo la liberazione è ancora vivida e questo "onere storico" ci impedisce di avvicinarci a loro, costringendo la società a percepire riforme strutturali o socio-economiche nel paese come un "tradimento agli ideali di resistenza" impensabili.

Inoltre, come sottolineato dall'interlocutore di Atlantico, la seconda guerra mondiale segnò la fine del dominio politico, economico e militare dell'Europa nel mondo, anche se le redini del potere passarono ai "figli dell'Europa" dell'URSS e degli Stati Uniti. I cambiamenti nella mentalità europea dovuti al conflitto erano di duplice natura. Da un lato, c'era la fiducia che per affrontare le nuove potenze, il continente doveva unificarsi, dall'altro, il rifiuto dell'idea di un "impero paneuropeo", che ricorda i tentativi fascisti di unificare il continente.

Secondo Fabri, non è un caso che l'unica decisione di Angela Merkel di accettare un milione di migranti, che ha provocato un'ondata di atteggiamenti nazionalisti e euroscettici nel "campo populista" dell'Unione europea, sia stata al culmine dell'unità europea. "C'è la tentazione di vedere in questa catastrofica manovra un inconsapevole sabotaggio da parte della Germania di ciò che Germanofhes chiama il Quarto Reich, l'Unione Europea, in cui il potere economico appartiene ai tedeschi", scrive lo storico. Secondo lui, l'Europa non ha ancora imparato a far fronte a tali "nevrosi politiche e geopolitiche".