Macron: colpa degli USA se Iran usciranno da accordo nucleare

"L'Iran non è uscito da questo accordo per prima cosa. In secondo luogo, se l'Iran si ritira da questa intesa, gli Stati Uniti saranno responsabili. Non invertiamo i ruoli e non diciamo che sono gli europei", - ha detto Macron in una conferenza stampa a margine di un vertice informale dei leader della UE a Sibiu, in Romania.

"Ma mi sembra che occorre agire insieme per ottenere maggiori garanzie rispetto all'accordo del 2015 su varie questioni", ha aggiunto.

Con ogni mezzo serve evitare l'escalation, ha sottolineato Macron.

In occasione dell'anniversario dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare iraniano, nella giornata di ieri Teheran ha annunciato la sospensione di alcuni punti del piano d'azione globale relativo all'accordo sul programma nucleare, in particolare sull'arricchimento dell'uranio e sull'acqua pesante. Teheran ha fatto sapere di non considerarsi obbligata ad osservare i vincoli imposti.