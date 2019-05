Erdogan: UE destinata al fallimento senza l'adesione della Turchia

Gli sforzi della UE per garantire i suoi valori sono destinati a fallire senza la piena partecipazione della Turchia, ha affermato il capo di Stato turco Tayyip Erdogan.

"La Turchia continuerà ad impegnarsi per entrare nella UE, nonostante le azioni di quelli che stanno tentando di allontanarla dalla comunità europea: senza la piena partecipazione della Turchia, tutti gli sforzi dell'UE per garantire i valori professati sono destinati a fallire, l'Unione Europea ha bisogno della Turchia più di noi," - ha affermato Erdogan in una riunione della task force sull'attuazione delle riforme ad Ankara.

Secondo il presidente, la Turchia ha onorato 66 dei 72 criteri proposti dall'Unione Europea come condizione per l'introduzione di un regime senza visti e nel prossimo futuro saranno intraprese altre misure per soddisfare i restanti 6 criteri.

Erdogan ha aggiunto che il nuovo accordo sull'Unione doganale tra la Turchia e l'UE è nell'interesse non solo di Ankara, ma anche della stessa Unione Europea.

Le relazioni tra UE e Turchia sono peggiorate dopo il fallito tentativo di colpo di stato nell'estate 2016: Bruxelles ha criticato la successiva reazione delle autorità turche, caratterizzata da arresti di massa ed altre misure repressive di Ankara, ed ha sospeso i preparativi dei nuovi capitoli per l'adesione della Turchia alla UE.