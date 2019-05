L'Estonia rivendica alcuni territori della Russia

Il ministro degli Interni dell'Estonia e il leader del Partito Popolare Conservatore Estone (EKRE) Mart Helme ritiene che la Russia eserciti la sovranità su alcuni territori che in realtà apparterrebbero a Tallin.

"Non dovrebbero esserci doppi standard, ma il 5,2% del territorio dell'Estonia è nelle mani della Russia. La Russia non vuole restituirci questo territorio, né darci una compensazione nè discutere affatto la questione", ha detto Helme in una conferenza stampa del governo.

Il ministro ha rilevato che l'Estonia è pronta ad aspettare la risoluzione di questo problema all'interno del diritto internazionale.

"Non abbiamo intenzione di combattere con la Russia", ha aggiunto Helme.

Il partito EKRE, membro della coalizione di governo, si oppone alla ratifica del trattato di frontiera con la Russia, ritenendo che questo documento attribuisca illegittimamente a Mosca territori della provincia di Narva e Pechora in contraddizione con la Costituzione nazionale.

Secondo il trattato di pace di Tartu tra l'Estonia e la Russia sovietica firmato nel 1920, al Paese baltico sono state conferite parte di territori originariamente russi: Ivangorod con la regione adiacente e la maggior parte della regione di Pechora.

Nel 1944 questi territori furono ripresi dalla Repubblica Socialista Sovietica Russa. Ora Ivangorod appartiene alla regione di Leningrado (San Pietroburgo) e il distretto di Pechora alla regione di Pskov.

Mosca considera il trattato di Tartu come un documento storico non giuridicamente vincolante.