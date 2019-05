Russia-Usa, Cremlino: non escluso un incontro tra Putin e Pompeo a Sochi

Il Cremlino non esclude che il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che visiterà Sochi il 13-14 maggio. Lo ha detto giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Il 14 maggio, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dovrebbe tenere colloqui con Pompeo a Sochi.

”Non escludiamo l’incontro di Putin con Pompeo. Ci saranno colloqui tra Pompeo e Lavrov”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Alla domanda sulla possibilità di un incontro tra Putin e il presidente americano Donald Trump a margine del vertice del G20 a Osaka in Giappone, previsto per giugno, Peskov ha detto che “non ci sono stati preparativi per un tale incontro”.