Elezioni UE, 21 capi di stato: cittadini europei, votate

I capi di stato di 21 paesi europei, tra cui il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, hanno lanciato un messaggio ai cittadini UE esortandoli a partecipare alle elezioni parlamentari europee previste per fine maggio.

Secondo quanto riportato dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’iniziativa di un messaggio congiunto apparterrebbe a Steinmeier. Nel messaggio i capi di stato hanno invitato i cittadini a creare “un’Unione Europea forte e capace con istituzioni comuni”.

“In questi mesi l’Unione Europea deve affrontare come non mai delle scelte importanti: per la prima volta dai tempi dell’integrazione europea si discutono questioni come l’annullamento di alcuni passi dell’integrazione, tra cui la libertà di spostamento, o l’abolizione di istituzioni comuni”, si legge nel messaggio.

Come riporta il giornale, l’iniziativa è stata appoggiata da tutti i capi di stato tranne i reali, la cui maggior parte non rilascia dichiarazioni politiche.