Pechino apprezza i piani del gruppo di contatto sul Venezuela

In precedenza il capo della diplomazia UE Federica Mogherini aveva dichiarato che il gruppo di contatto aveva deciso su invito di Bruxelles di intensificare i contatti e il coordinamento con il gruppo di Lima, nonché con i Paesi della Comunità caraibica, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, Cuba, il Messico, il Vaticano e chiunque possa contribuire a creare un'atmosfera favorevole per lavorare ad una soluzione pacifica e democratica della crisi.

"Abbiamo seguito l'incontro del gruppo di contatto sul Venezuela. Apprezziamo molto la posizione della UE: la Cina e l'UE, così come diversi altri Paesi sono a favore di un dialogo globale, tutti si oppongono all'intervento militare in Venezuela. Nessuno vuole che la situazione in Venezuela vada fuori controllo e abbia un impatto negativo sulla pace e la stabilità nella regione", ha detto Geng Shuang in una conferenza stampa commentando le parole della Mogherini.

Ha sottolineato che la Cina si oppone all'ingerenza estera e alle sanzioni unilaterali contro il Venezuela.