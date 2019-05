Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen si recherà in visita ufficiale in Russia il 15 maggio. Lo ha riferito oggi l'amministrazione della presidenza austriaca.

Van der Bellen arriverà a Sochi per l'apertura del forum civico russo-austriaco "Dialogo di Sochi" ed avrà colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.

Per Van der Bellen è la prima visita in Russia in qualità di capo di Stato.