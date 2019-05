Inviato speciale USA per la Corea del Nord si recherà in settimana a Seul

L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Stephen Biegun si recherà in visita a Seul il 9 e 10 maggio per discutere la denuclearizzazione della penisola coreana. Lo ha comunicato oggi il portavoce del ministero degli Esteri della Corea del Sud in una conferenza stampa.

"Durante la visita, Biegun incontrerà l'inviato speciale della Corea del Sud per la pace e la sicurezza nella penisola coreana Lee Do-hoon. Le parti si scambieranno valutazioni sulla situazione in Corea del Nord e discuteranno della cooperazione per stabilire una pace duratura e ottenere la denuclearizzazione nella penisola coreana".

Secondo il portavoce del dicastero diplomatico sudcoreano, Lee Do-hoon e Biegun condurranno una riunione del gruppo di lavoro americano-sudcoreano sulle questioni nordcoreane. E' la prima visita di Bitgun a Seul dopo il vertice infruttuoso in Vietnam del 27-28 febbraio tra USA e Corea del Nord.