Iran sospende parte dei suoi obblighi dell'accordo nucleare

"In queste lettere abbiamo riferito che abbiamo aspettato un anno <...> e rispettato tutti i nostri impegni. Oggi non vogliamo uscire dal piano d'azione globale dell'accordo, oggi saranno presi nuovi provvedimenti nell'ambito dell'accordo", ha dichiarato il presidente Hassan Rouhani durante un intervento trasmesso dal canale televisivo Press TV.

La Reuters, con riferimento all'agenzia locale IRIB, aveva precedentemente riportato che Regno Unito, Francia, Germania, Cina e Russia erano i destinatari delle lettere di notifica.

Il presidente iraniano ha sottolineato che l'accordo nucleare "non è ancora giunto alla fine".

Ciononostante Teheran non si considera obbligata a rispettare tutti i vincoli e modifica la sua posizione su due punti dell'accordo. Si tratta delle parti relative allo stoccaggio di uranio arricchito ed acqua pesante.

L'Iran concede 60 giorni ai cinque partner per implementare tutti gli obblighi affinchè vengano tutelati gli interessi di Teheran, inclusi i settori bancario e petrolifero.

In caso contrario il prossimo passo sarà lo stop alla modernizzazione del reattore di Arak, così come la rinuncia ai vincoli sul livello di arricchimento dell'uranio, si afferma in un comunicato del Consiglio supremo iraniano per la sicurezza nazionale.

Nel maggio 2018 Donald Trump aveva annunciato il ritiro di Washington dall'accordo. Aveva inoltre comunicato il ripristino di tutte le sanzioni contro Teheran, incluse quelle secondarie, ovvero contro gli altri Paesi che fanno affari con l'Iran. Inoltre è stato annunciato l'obiettivo di annullare le esportazioni di petrolio iraniano.

I restanti "cinque" Paesi protagonisti dell'accordo e Teheran hanno concordato di elaborare un meccanismo finanziario per le transazioni commerciali in elusione delle sanzioni statunitensi.