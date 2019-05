Venezuela avvia processo penale contro 7 politici dell’opposizione per alto tradimento

La Corte Suprema del Venezuela ha avviato un processo penale contro sette politici dell'opposizione per presunto tradimento e ribellione, ha detto la corte in una dichiarazione.

La Corte Suprema ha annunciato che i politici Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia e Richard Blanco, così come Andrés Velázquez sono stati accusati dal procuratore generale per crimini di "alto tradimento", cospirazione, istigazione all'insurrezione, ribellione militare, cospirazione per commettere un crimine, usurpazione delle funzioni e incitamento pubblico alla disobbedienza".

La scorsa settimana la Corte Suprema ha approvato un processo simile contro il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Edgar Zambrano.

Il 30 aprile Juan Guaidó, circondato da persone in uniforme militare, è apparso in un video in cui esortava i militari a ribellarsi e rivoltare il presidente Nicolás Maduro. Il politico ha dichiarato che l’esercito si è schierato dalla sua parte e che è giunta “la fase finale dell’operazione Libertà”. Nel video oltre a Guaidó è apparso un altro influente politico dell’opposizione, Leopoldo Lopez, che prima si trovava in stato d’arresto e, secondo le sue stesse parole, è stato liberato dai militari.

Qualche ora dopo la pubblicazione del video messaggio di Guaidó, Maduro ha affermato di aver parlato con i comandanti di diverse unità strutturali (REDI e ZODI), che gli hanno mostrato la loro "completa fedeltà" e assicurato che resteranno fedeli al Popolo, alla Costituzione e alla Patria.

Il 21 gennaio sono iniziate proteste di massa in Venezuela contro l'attuale presidente del paese, Nicolas Maduro. Il 23 gennaio, il capo dell'Assemblea nazionale di opposizione, Juan Guaidó, si è proclamato l'attuale presidente del Venezuela, ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da un certo numero di paesi dell'America Latina.