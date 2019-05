Istanbul, Erdogan: Decisione di ripetere elezioni rafforzerà democrazia del paese

Recep Ozel, rappresentante dell’AKP al Consiglio Elettorale Supremo, ha dichiarato lunedì che il Consiglio ha deciso di annullare i risultati delle elezioni per il fatto che 22 protocolli elettorali non sono stati firmati e che alcuni membri delle commissioni elettorali locali non sono funzionari pubblici. Una nuova elezione del sindaco di Istanbul è prevista per il 23 giugno.

”Consideriamo la decisione del Consiglio Supremo elettorale come un passo importante che rafforzerà ulteriormente la nostra democrazia. Parliamo di una grave illegalità nel processo elettorale. Non lo lasceremo così. Se non diamo conto a coloro che tolgono la scelta del popolo, allora il popolo ci chiederà una spiegazione”, ha detto Erdogan in una riunione parlamentare settimanale dell’AKP.

LEGGI ANCHE: Commissione elettorale turca annulla risultati elezioni comunali di Istanbul