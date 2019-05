Austria, il cancelliere Kurz spera nel rinnovo del Trattato di Lisbona

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha dichiarato oggi che è arrivato il momento per l'UE di negoziare un nuovo trattato con regole collettive più severe e sanzioni più severe per i paesi membri che spendono troppo.

Kurz ha affermato ai media austriaci che i paesi membri dell'Unione Europea rinnovino il Trattato di Lisbona del 2007, per adattarsi meglio alle sfide del momento.

"È necessario un nuovo trattato, con sanzioni più chiare per i membri che accumulano debiti, punizioni per i paesi che si agiano per i migranti clandestini ma non li registrano, così come le gravi conseguenze delle violazioni della legge e della democrazia liberale", ha affermato Kurz.

Egli ha anche citato i profondi cambiamenti e le sfide che affliggono l'Unione Europea da quando è stato istituito il Trattato di Lisbona originale, alludendo alla crisi del debito, ai problemi migratori e alla Brexit.

Secondo il Kurz, qualsiasi riforma, che richiede l'approvazione di tutti e 28 i governi nazionali, dovrebbe porre fine agli spostamenti dei deputati tra Strasburgo e Bruxelles, sostenendo che il Parlamento europeo sia permanentemente basato nella capitale belga. La Francia è stata riluttante a rinunciare al suo sito del Parlamento europeo a Strasburgo, poiché il presidente francese Emmanuel Macron cerca di spingere la sua ambiziosa visione di riformare l'Europa.

Pur sostenendo una rinnovata attenzione per l'UE in materia di sicurezza e politica estera, Kurz ha dichiarato di essere contrario alla prospettiva di un esercito europeo, tanto caro a Macron, in quanto Bruxelles farebbe meglio a concentrarsi sull'aumento della cooperazione militare e di difesa.

"Non ci sarà un esercito UE con gli stati membri che rinunceranno al comando", ha detto Kurz.

In conclusione, il cancelliere austriaco - che a 32 anni è il più giovane governatore dell'UE – ha sottolineato che quello che serve veramente a Bruxelles è un cambiamento generazionale al vertice.