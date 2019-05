Foreign Policy: USA non escludono possibilità di un intervento militare in Venezuela

Il Pentagono ha tenuto un incontro per discutere della situazione in Venezuela dopo l’infruttuoso tentativo di rovesciare il presidente Nicolas Maduro, scrive Foreign Policy. Allo stesso tempo, il Segretario alla Difesa Patrick Shanahan si è rifiutato di dichiarare se i piani per un'operazione militare in Venezuela vengono presi in considerazione, senza però escludere tale opzione.