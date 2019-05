Turchia definitivamente privata dei caccia americani a causa degli S-400 russi

Shanahan ha dichiarato di aver discusso in dettaglio dell'eventuale esclusione della Turchia con i direttori di Lockheed Martin e United Technologies.

"Se non riusciamo a trovare una soluzione alla situazione attuale, dobbiamo implementare i nostri piani in termini di avanzamento", ha detto, aggiungendo che non dovrebbero avere "un singolo punto debole".

Secondo Shanahan, la Turchia non può utilizzare contemporaneamente sia l'F-35 che l’S-400. Nonostante questo, il Paese rimane un "partner strategico" degli Stati Uniti, ha aggiunto.

Ad aprile, gli Stati Uniti hanno dato un ultimatum alla Turchia: se Ankara non avesse abbandonato gli S-400, Washington avrebbe imposto sanzioni contro la repubblica e non avrebbe consegnato i caccia F-35 di quinta generazione. Il ministro degli Esteri del paese, Mevlüt Cavusoglu, ha risposto che in questo caso la Turchia "avrebbe trovato dove comprare altri caccia".

L'accordo sulla fornitura di quattro divisioni S-400 ad Ankara è stato raggiunto a settembre 2017. Erdogan ha poi affermato che la Russia potrebbe trasferire l'S-400 in Turchia prima di luglio 2019.