L'ONU ha accusato l'Ungheria di aver deliberatamente negato il cibo ai migranti

"Secondo i rapporti, le autorità ungheresi hanno negato il cibo ad almeno 21 migranti dall'agosto 2018, che sono in attesa di espulsione, alcuni per un massimo di cinque giorni", ha detto.

Secondo lei, le autorità ungheresi stanno cominciando a privare deliberatamente i migranti di cibo quando iniziano la procedura di espulsione di persone a cui è stato negato l'asilo. L'OHCHR teme che l'Ungheria utilizzi zone di transito speciali per tali migranti, dove sono effettivamente imprigionati.

"A nostro avviso, il migrante non dovrebbe essere detenuto in condizioni inappropriate, così come la detenzione arbitraria e altre forme di coercizione, poiché ciò rende qualsiasi ritorno involontario", ha detto il funzionario. Ha esortato l'Ungheria ad adempiere "i suoi obblighi nei confronti di coloro che vengono privati ​​della loro libertà".

"Chiediamo all'Ungheria di adempiere ai suoi obblighi in materia di diritti umani nei confronti di coloro che vengono privati ​​della loro libertà, indipendentemente dal fatto che si trovino in zone di transito o in altri luoghi in cui sono detenuti e non possono provvedere a se stessi autonomamente", ha detto Shamdasani.

L'Ungheria si oppone alla quota obbligatoria per la distribuzione di migranti. Inoltre, l'Ungheria ha rifiutato di firmare il patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione, poiché, secondo Budapest, potrebbe portare a flussi migratori incontrollati e alla gestione della migrazione "globale".

