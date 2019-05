USA ricordano alle compagnie tedesche le sanzioni per Nord Stream 2

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania Richard Grenell, in una conversazione con Focus, ha ricordato possibili sanzioni contro le aziende tedesche che partecipano al progetto Nord Stream 2.

"Dal punto di vista americano, questo gasdotto non trasporta solo gas. Porta ad un aumento del rischio di sanzioni", ha sottolineato.

Secondo il diplomatico, la costruzione del gasdotto farebbe si che i paesi europei dipenderebbero dalla Russia.

A gennaio, Grenell ha inviato lettere a un certo numero di società tedesche in cui le ha minacciate di sanzioni a causa del supporto di Nord Stream 2. Poi l'ambasciatore ha detto che Washington è contraria al progetto, in quanto "ha serie conseguenze geopolitiche" per gli alleati e i partner europei degli Stati Uniti.