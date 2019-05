CNN: Stati Uniti stanno prendendo in considerazione il finanziamento dell'opposizione venezuelana

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando finanziamenti per il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido. Lo ha annunciato giovedì la CNN, citando funzionari americani senza nome.

"Stanno cercando di trovare un'opportunità per aiutare il governo ad interim a poter pagare stipendi, cose di questo tipo, in modo che possano dire: "Ehi, siamo l'attuale governo", la testata riporta una fonte di alto rango del Partito Repubblicano. “Questo prevede il pagamento di varie persone compresi i militari" ha sottolineato. Secondo fonti della CNN, stiamo parlando di denaro contante, che le autorità statunitensi potrebbero inviare in Colombia e per poi trasferirli oltre il confine con il Venezuela.

In precedenza, il capo del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Lawrence Kudlow, ha affermato che gli Stati Uniti "hanno grandi piani per rilanciare l'economia venezuelana al fine di agire molto rapidamente". "Abbiamo un piano finanziario", ha detto. Secondo lui, in caso di partenza dal potere dell'attuale governo degli Stati Uniti, si prevede di importare denaro in Venezuela e distribuirlo tra la popolazione del Venezuela. Kudlow ha anche affermato che le autorità statunitensi stanno discutendo di questi piani con Guaido.

Martedì, in Venezuela, un gruppo di militari si è schierato dalla parte del leader dell'opposizione Juan Guaido, dopo di che nel paese sono riprese le proteste anti-governative su larga scala. Durante le manifestazioni, accompagnate da scontri con le forze di sicurezza, decine di persone sono rimaste ferite solo nella capitale del paese. Secondo organizzazioni non governative, più di 200 manifestanti sono stati arrestati in due giorni.