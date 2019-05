Usa, Trump in visita in Turchia a luglio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe recarsi in visita in Turchia nel mese di luglio. Lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu.

“La data esatta della visita di Trump in Turchia non è stata ancora fissata. Sarà in Europa a giugno e ha detto che vorrebbe visitare la Turchia tra un mese”, ha detto Cavusoglu ai giornalisti ad Ankara, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. Il ministro degli Esteri turco ha aggiunto che durante i colloqui con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Siria James Jeffrey, Ankara e Washington hanno tirato le somme sulle loro posizioni riguardanti la creazione di una zona di sicurezza nel nord-est del paese.