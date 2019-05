Ministro dell’Energia degli USA ha definito il gas russo “economico, ma inaffidabile”

Il Ministro dell'Energia degli USA, Rick Perry, ha affermato in precedenza che gli Stati Uniti si oppongono alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2.

Il gas russo, fornito ai paesi dell'UE, è "economico ma inaffidabile". Questa dichiarazione è stata fatta giovedì dal Segretario per l'Energia degli Stati Uniti, Rick Perry, in una conferenza stampa a Bruxelles, dove si tiene il forum delle imprese energetiche.

"Se siete interessati solo ad un acquisto economico, non comprate, ad esempio, la Mercedes, comprate un prodotto economico ma inaffidabile, se chiedi ai nostri amici in Ucraina, possono dirti che non c'è affidabilità e disponibilità", ha detto, rispondendo alla domanda dei giornalisti sul perché l'UE dovrebbe acquistare gas dagli Stati Uniti, se il russo è molto più economico.

In precedenza, Perry ha confermato che gli Stati Uniti si oppongono alla costruzione del gasdotto Nord Stream-2, che, secondo Washington, rafforzerà l'influenza della Russia sulla politica estera dei paesi dell'Unione europea.

Il progetto Nord Stream 2 prevede la costruzione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa della Russia attraverso il Mar Baltico alla Germania.

Washington ha ripetutamente minacciato di imporre sanzioni al progetto e ai suoi partecipanti europei. Secondo le autorità russe, ciò potrebbe essere dovuto a un tentativo di aumentare l'offerta all'Europa del gas naturale liquefatto americano, che è significativamente più costoso rispetto al gasdotto russo.