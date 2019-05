Giappone, premier Abe augura al nuovo imperatore pace e prosperità a nome del popolo

"Come rappresentante del popolo, esprimo la mia gioia per il fatto che il nuovo imperatore abbia ereditato il trono e Sua Maestà abbia manifestato l'intenzione di servirlo come simbolo dello Stato del Giappone e del popolo giapponese secondo la Costituzione e per il bene del popolo e la prosperità del Paese, così come per la pace mondiale.

Siamo determinati a creare un'epoca in cui, nonostante il contesto internazionale sia in fermento, il Giappone vivrà in pace, sarà pieno di speranza e orgoglio e avrà un futuro luminoso, un'era in cui le persone uniranno i loro cuori nella bellezza e che sarà guidata dalla cultura. Preghiamo per un regno pacifico del periodo Reiwa e la prosperità della Casa Imperiale", ha detto il premier.

In precedenza nel suo primo discorso alla nazione l'imperatore aveva promesso di prendersi cura del benessere del popolo, servendolo come simbolo in accordo con la Costituzione.