Biden accusa Trump: Stai indebolendo il sistema politico degli Stati Uniti

“Il nostro sistema politico è stato minato dal nostro presidente per continuare ad abusare del potere dell’ufficio”, ha detto Biden a Pittsburgh, Pennsylvania, presso l’International Association of Firefighters, lunedì scorso.

Biden in un tweet la scorsa settimana ha annunciato ufficialmente che stava partecipando alla gara presidenziale del 2020.

“Siamo in una battaglia per l’anima dell’America e dobbiamo ripristinarla”, ha detto Biden. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Biden, sono stati costruiti dalla classe media americana e dai sindacati dei lavoratori, non dai CEO e dai Brokers di Wall Street. L’ex vicepresidente ha anche chiesto di eliminare gli speciali sconti fiscali a beneficio dei ricchi. “Dobbiamo premiare il lavoro in questo paese, non solo la ricchezza”, ha detto Biden.

L’istruzione superiore doveva diventare accessibile a tutti perché il 65% dei posti di lavoro negli Stati Uniti richiede ora un’ulteriore formazione dopo la scuola superiore, ha aggiunto Biden che ha anche promesso di spiegare più dettagli su come la riforma del codice fiscale avrebbe liberato fondi per una migliore assistenza sanitaria e l’istruzione nei prossimi discorsi.