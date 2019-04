Richard Lugar, ex senatore statunitense ed autore del programma di assistenza finanziaria alle ex repubbliche sovietiche per lo smaltimento delle armi nucleari, si è spento in Virginia. Lo si afferma in una dichiarazione pubblicata oggi sul sito ufficiale del Centro Lugar.

© Sputnik . РИА Новости Lugar

La causa del decesso sono le complicazioni dopo una malattia.