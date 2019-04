Consigliere di Trump rileva proseguimento delle consultazioni USA-Russia su Nord Corea

"Il formato a sei non ha portato risultati in passato, ma questo non significa che non ci consultiamo singolarmente con gli altri Paesi. Venerdì il presidente ha discusso l'argomento con il premier giapponese Shinzo Abe, abbiamo consultazioni con Russia, Cina e Corea del Sud", ha dichiarato oggi in un'intervista con il canale Fox News.

Ha inoltre ribadito che Trump "valuta la possibilità di condurre un terzo summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un".