Quando gli Stati Uniti si occupano di questioni relative alla Corea del Nord, hanno a che fare con una nostra regione, non una loro; lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

"La Corea del Nord per noi è un Paese di frontiera, abbiamo una frontiera comune e quando lavoriamo sulla Corea del Nord, lavoriamo per una nostra regione, mentre quando gli americani si occupano della Corea del Nord, lavorano in una nostra regione", ha detto Peskov sul canale Rossiya 1.