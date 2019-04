Per intelligence militare russa USA puntano a cambio potere a Caracas con la Colombia

Washington ha in programma di cambiare il potere in Venezuela tramite l'aiuto della Colombia, ha affermato il vice-ammiraglio Igor Kostyukov, numero uno del Direttorato principale per l'informazione (GRU, servizi segreti militari russi).

"Proseguono le attività sovversive degli Stati Uniti contro la Repubblica Bolivariana. Si stanno sviluppando varie opzioni per deporre il governo chavista, creando le condizioni per far crescere le proteste con la loro successiva trasformazione in una "esplosione sociale" fino all'attuazione di scenari di forza a Caracas", ha detto l'esperto durante la conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca.

Secondo il capo del GRU, gli Stati Uniti intendono organizzare un'invasione "tramite gli alleati", perché hanno paura di usare il proprio esercito.

© Sputnik . Eva Marie Uzcategui Servizi segreti russi detengono informazioni su operazione militare USA in Venezuela

Pertanto vengono creati gruppi armati clandestini, che comprendono disertori venezuelani, membri di gruppi criminali dei paesi dell'America centrale e guerriglieri colombiani. Kostyukov ha sottolineato che queste forze si sono già prodigate in attacchi contro le infrastrutture del Venezuela.

Inoltre ha aggiunto che a Washington non interessa il fatto che i primi a soffrire potrebbero essere i cittadini comuni.