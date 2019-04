Putin invita gli USA al dialogo costruttivo con la Corea del Nord

"Se da parte dei partner nordcoreani, intendo prima di tutto gli americani, verrà mostrato il desiderio di impegnarsi un dialogo costruttivo, penso che alla fine non si possa fare a meno dei negoziati. Pertanto mi sembra che non ci sia altro modo, ma chiedere quello su cui è d'accordo e quello che non è d'accordo, è meglio chiederlo direttamente", ha affermato Putin in una conferenza stampa dopo l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Putin ha osservato che il leader nordcoreano è essenzialmente orientato per difendere i suoi interessi nazionali e garantire la sicurezza.

